جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت لأقل مستوى منذ يوليو 2013

20 مايو ايار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس اذار من 3.8 في المئة في الشهر السابق وهي نسبة معدلة لأسباب موسمية. وتراجع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 4.4 بالمئة في أقل وتيرة منذ يوليو تموز 2013 من 5.4 بالمئة. وتقلصت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي على أساس سنوي للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2012. المعروض النقدي (%) مارس 2015 فبراير 2015 مارس 2014 التغير السنوي (ن1) 1.4 5.7 19.7 التغير السنوي (ن2) 3.6 3.8 8.8 التغير السنوي (ن2-ن1) 4.5 3.1 5.0 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.4 5.4 7.3 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.5162 8.755 9.189 التغير السنوي (%) -7.3 2.4 14.4 ملحوظة: أجريت تعديلات على بيانات المعروض النقدي في الشهر السابق. نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)