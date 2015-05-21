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الأهلي الكويتي يشتري 98.5% من بنك بيريوس مصر مقابل 150 مليون دولار

Thu May 21, 2015 10:29am GMT
 
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الكويت 21 مايو أيار (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الخميس إنه أبرم اتفاقا مع بنك بيريوس - اليونان يشتري بموجبه البنك الكويتي 98.5 في المئة من بنك بيريوس مصر مقابل 150 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي في بيان لبورصة الكويت "جاء توقيع هذه الاتفاقية تتويجا لنجاح المفاوضات التي أجراها البنك الأهلي الكويتي مع بنك بيريوس وبعد استكمال عملية الفحص النافية للجهالة التي وافق البنك المركزي المصري على إجرائها."

وأضاف أن هذه الاتفاقية تتطلب الحصول على كافة الموافقات الرسمية اللازمة من بنك الكويت المركزي والبنك المركزي المصري قبل استكمال باقي إجراءات الصفقة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 