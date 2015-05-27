أمير الكويت يدعو الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية ومواجهة الارهاب

من أحمد حجاجي ومحمود حربي

الكويت 27 مايو أيار (رويترز) - دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية والتوحد لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها أمير الكويت الاجتماع الثاني والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالكويت.

وقال الشيخ صباح الأحمد "يجب أن تكون هناك وقفة جادة نظرا للاحتقان الطائفي الذي بات يعصف بكيان أمتنا ويفتتها.. فهذه العصبية هي الأخطر على وجود الأمة .. فجميعنا نجتمع تحت لواء التوحيد وفي ظل أحكام كتاب واحد هو كتاب الله سبحانه وتعالى."

وأضاف "يجب علينا أن ننطلق من تلك الحقائق للتعاضد ونواجه التحديات الجسام التي يواجهها عالمنا الإسلامي فجميعنا خاسرون في هذه المواجهة.. والمنتصر هو من يريد أن يؤجج هذا الصراع المدمر لأهدافه الخاصة ونفوذه ويخطط لتشويه الإسلام واضعافه."

وقال إن العالم الإسلامي يواجه محاولات لبعض التنظيمات الارهابية لرسم صورة لا تعكس حقيقة الإسلام "متخذين فيها من الإسلام اسما والقتل والدمار وسيلة والارهاب منهجا وترويع الآمنين اسلوبا حتى أضحت صورة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم مرتبطة بتلك الاعمال الإجرامية الدنيئة."

وأكد أن الدول الإسلامية تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة "لتصحيح هذه الصورة المشوهة وتعريف العالم بحقيقة ديننا الإسلامي الحنيف.. كما أننا مطالبون بتكثيف جهودنا مع العالم للتصدي لظاهرة الارهاب التي تمارسها تلك المنظمات الارهابية والتي هددت أمن دولنا واستقرارنا."