أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو المسلمين لزيارة الأقصى

من أحمد حجاجي ومحمود حربي

الكويت 27 مايو أيار (رويترز) - دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني اليوم الأربعاء المسلمين إلى زيارة المسجد الأقصى لتأكيد حق المسلمين فيه وكسر عزلته وهو ما يخالف التوجه العام الذي كان سائدا في الدول الإسلامية منذ سنوات.

وقال مدني في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي "قد دعوت ومازلت أدعو المسلمين لزيارة المسجد الأقصى لتأكيد حق المسلمين فيه ومن أجل كسر سياسة الاحتلال الرامية لعزل المدينة المقدسة من عمقها العربي والإسلامي."

وأكد مدني أن زيارة المسجد الأقصى باعتباره ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال "سوف يرسخ الشعور بالمسؤولية المشتركة واستنهاض الدور المأمول للمسلمين تجاه دعم المدينة وتعزيز صمود أهلها وتوصيل رسالتهم ومعاناتهم ومطالبهم إلى العالم الإسلامي بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام."

وفيما يتعلق بالملف اليمني صرح الأمين العام بأن المنظمة تستعد حاليا لعقد اجتماع وزاري خاص في منتصف يونيو حزيران المقبل لبحث أزمة اليمن بناء على طلب الحكومة اليمنية.

وجدد تأكيد المنظمة لموقفها "المبدئي والثابت" الداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه. وأكد أيضا دعم المنظمة "للشرعية الدستورية ورفض الانقلاب على الشرعية ورموزها."