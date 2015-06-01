مصدر: مؤسسة النفط الهندية تقلص عقد استيراد الخام من الكويت

نيودلهي أول يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر مطلع إن مؤسسة النفط الهندية قلصت بمقدار النصف عقد استيراد الخام من الكويت إلى 100 ألف برميل يوميا مع قيام شركة التكرير بالحد من اعتمادها على المشتريات طويلة الأجل لصالح الصفقات الفورية الأرخص.

وبحسب المصدر كانت الكويت ثاني أكبر مورد للنفط إلى أكبر شركة تكرير هندية في السنة المالية التي انتهت 31 مارس آذار بعد العراق.

وبالنسبة للسنة المالية 2015-2016 خفضت مؤسسة النفط الهندية عقدها مع مؤسسة البترول الكويتية للاستفادة من توافر خامات أفضل بأسعار أقل.

وقال المصدر الذي اشترط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام "عن طريق العطاءات تحصل مؤسسة البترول على خامات أفضل مثل خامات غرب افريقيا وبأسعار أرخص."

ولم يرد مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق في حين أحجم سانجيف سينغ رئيس المصافي في مؤسسة النفط الهندية عن التعقيب على الأمر.

كان ب. أشوك رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن شركة التكرير تقلص أحجام وارداتها الإجمالية بعقود محددة المدة بواقع عشر نقاط مئوية لتصل إلى 70 بالمئة من احتياجاتها في السنة المالية الحالية.

والهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم وتستورد نحو 80 بالمئة من حاجاتها منه وبلغت فاتورة استيراده 112.75 مليار دولار في 2014-2015 منخفضة الخمس تقريبا بسبب تراجع أسعار النفط.