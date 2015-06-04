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وزير النفط: الكويت تواجه عجزا بالموازنة إذا ظل النفط دون 77 دولارا

Thu Jun 4, 2015 9:26am GMT
 
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فيينا 4 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي صالح العمير أمام ندوة لأوبك في فيينا اليوم الخميس إنه إذا ظلت أسعار النفط دون 77 دولارا للبرميل فستشهد الكويت "عجزا بسيطا" في الموازنة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت راضية عن استراتيجية أوبك بالدفاع عن حصتها السوقية قال الوزير "ميزانيتنا تمضي بالكاد. ليس هذا بالوضع الأمثل الذي نفضله ولذا يتوقف الأمر على النصف الثاني..."

ويجتمع وزراء بترول دول أوبك في فيينا غدا الجمعة.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 