وزارة الطاقة الإندونيسية: أعضاء أوبك يوافقون على إعادة الانضمام

جاكرتا 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان من وزارة الطاقة الإندونيسية اليوم الجمعة إن إندونيسيا نالت موافقة جميع الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خطتها للانضمام مجددا إلى المنظمة مشيرة إلى حصولها على الدعم من وزير البترول السعودي علي النعيمي.

وقال وزير الطاقة الإندونيسي سوديرمان سعيد في البيان "يقدر وفد الحكومة السعودية ويؤيد تماما قرار الحكومة الإندونيسية الحصول على عضوية أوبك من جديد نظرا لأن إندونيسيا أحد مؤسسي أوبك."

والسعودية أكبر مورد للخام إلى إندونيسيا.

وقال سعيد إن النعيمي سيحث شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية على الاستثمار في قطاع التكرير الإندونيسي.

وأضاف البيان أن حكومة الإمارات العربية المتحدة عرضت توريد الخام والوقود إلى إندونسيا عبر مبادلة للبترول بينما قال العراق إنه يرحب بزيادة استثمارات إندونيسيا في قطاع التنقيب والإنتاج العراقي.