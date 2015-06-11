موجز لاهم الانباء الساعة 0001 جمت اليوم الخميس

واشنطن 11 يونيو حزيران (رويترز) - أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال ما يصل إلى 450 عسكريا اضافيا إلى العراق وإنشاء قاعدة تدريب جديدة في محافظة الأنبار للمساعدة في إعادة بناء القوات العراقية التي تتأهب لخوض معركة لاستعادة المناطق التي استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

الامم المتحدة - حذرت الأمم المتحدة من أن الهجمات على قوات حفظ السلام الدولية والمدنيين في إقليم دارفور السوداني الذي يمزقه الصراع في ازدياد بينما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من القتال.

القاهرة - قالت مصادر أمنية إن انتحاريا فجر نفسه قرب معبد الكرنك بمدينة الأقصر في صعيد مصر في محاولة هجوم توحي باتجاه متشددين يسعون لإسقاط الحكومة إلى استهداف تعاف اقتصادي تشهده البلاد وقالت وزارة الداخلية إن مسلحين قتلا في المحاولة وأصيب ثالث.

واشنطن - قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن الجولة القادمة من المحادثات النووية الإيرانية ستكون "صعبة للغاية".