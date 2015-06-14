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مشرف الكويتية تقدم أقل سعر بمناقصة قيمتها 14 مليون دينار

Sun Jun 14, 2015 6:51am GMT
 
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الكويت 14 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة مشرف للتجارة والمقاولات الكويتية اليوم الأحد إن الموقع الالكتروني للجنة المناقصات المركزية الحكومية أظهر تقديمها أقل سعر في مناقصة قيمتها 13.998 مليون دينار (46.35 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن المناقصة تابعة لوزراة الأشغال العامة وتتعلق "بإنشاء وإنجاز وصيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع" ومدتها سنتان.

وأضاف البيان "الشركة لم تستلم أي مراسلات بهذا الخصوص وفي حال استلام أي مراسلات سوف يتم الإعلان عنها فورا."

(الدولار = 0.302 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 