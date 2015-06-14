جدول-نمو الإقراض المصرفي بالكويت 5% على أساس سنوي في ابريل

14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 5.8 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان من 3.6 في المئة في مارس آذار. وزاد معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى خمسة بالمئة من 4.4 بالمئة. المعروض النقدي (%) ابريل 2015 مارس 2015 ابريل 2014 التغير السنوي (ن1) 0.8 1.4 15.8 التغير السنوي (ن2) 5.8 3.6 6.5 التغير السنوي (ن2-ن1) 7.7 4.5 3.4 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 5.0 4.4 6.3 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.337 8.516 9.319 التغير السنوي (%) -10.5 -7.3 16.9 ملحوظة:نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)