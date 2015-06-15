وربة الكويتي يقول حجم مشاركته في صكوك جارودا 24 مليون دولار
الكويت 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك وربة الكويتي اليوم الاثنين إن حجم مشاركته في صكوك جارودا إندونيسيا للطيران تبلغ 24 مليون دولار من إجمالي الإصدار البالغة قيمته 500 مليون دولار.
وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت أن توزيع العوائد سيكون على مدة الصكوك البالغة خمس سنوات.
كان البنك قال في بيان أمس الأحد إن جارودا إندونيسيا اختارته ليكون أحد المدراء الرئيسيين ومدراء الاكتتاب المشترك لإصدارها الدولي الأول من الصكوك.
وقال إن الشركة قامت في 27 مايو أيار بتسعير صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار وعائد 5.950 بالمئة وإن اختيار بنك وربة جاء عقب حملة ترويجية شاملة أجرتها الشركة في أبوظبي ودبي وهونج كونج وزوريخ ولندن. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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