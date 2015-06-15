Sun 25 Dec 2016 | 0:55 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الكويت ترفع سعر شحنات نفط يوليو المتجهة إلى آسيا 85 سنتا

Mon Jun 15, 2015 6:39am GMT
 
[-] نص [+]

طوكيو 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال تجار اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام المتجهة إلى المشترين الآسيويين في يوليو تموز بما يقل 1.50 دولار للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 85 سنتا عن الشهر السابق.

كانت الكويت حددت سعر البيع الرسمي لتحميلات يونيو حزيران بما يقل 2.35 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

وترتبط معادلة سعر الخام الكويتي بتلك المستخدمة في تسعير الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 