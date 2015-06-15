زين الكويتية: إعفاء وحدة العراق من 100 مليون دولار غرامة
الكويت 15 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة زين الكويتية للاتصالات اليوم الإثنين إن وحدتها العراقية حصلت على قرار نهائي من لجنة الطعن بهيئة الإعلام والاتصالات العراقية يعفيها من دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار.
كانت لجنة الاستماع التابعة لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية أيدت في مارس آذار الماضي قرارا سابقا للهيئة يقضي بتغريم زين العراق مبلغ 100 مليون دولار لكن الشركة طعنت على القرار أمام محكمة التمييز. والقرار الجديد غير قابل للطعن عليه.
كانت الغرامة "بسبب قيام شركة زين العراق باستخدام خمسة نطاقات لأرقام المشتركين دون موافقة مسبقة من الهيئة على مثل هذا الاستخدام."
وقالت زين في بيان لبورصة الكويت اليوم "مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات قرر إسقاط قرار لجنة الاستماع التابعة للهيئة في مطالبة الشركة بتلك الغرامة." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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