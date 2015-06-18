صحيفة: تكنيكاس ريونيداس توقع عقدا كويتيا قيمته 1.4 مليار دولار

ونقلت صحيفة السياسة عن حاتم العوضي نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية القول إن التنفيذ الفعلي للمشروع سيبدأ خلال شهر من الآن.

وقال إن العقد يتضمن بناء وحدات جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 805 ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز و106 آلاف برميل يوميا من المكثفات لتلبية الاحتياجات المحلية من وقود الغاز الخفيف المعروف بالميثان والمطلوب لمحطات توليد الكهرباء وكذلك غاز البروبان والبوتان لتلبية احتياجات الأسواق العالمية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)