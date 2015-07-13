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جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت إلى 4.6% على أساس سنوي في مايو

Mon Jul 13, 2015 6:26am GMT
 
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13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الاثنين تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 5.0 بالمئة على
أساس سنوي في مايو أيار من 5.8 بالمئة في أبريل نيسان.
    وتراجع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 4.6 بالمئة
من 5.0 بالمئة.
    
 المعروض النقدي (%)        مايو 2015    أبريل 2015    مايو 2014
 التغير السنوي (ن1)           1.5           0.8           15.1
 التغير السنوي (ن2)           5.0           5.8           6.1
 التغير السنوي (ن2-ن1)       6.3           7.7           2.9
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           4.6           5.0           6.1
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           9.124       8.337       10.143
التغير السنوي (%)           -10.0       -10.5       14.1
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 