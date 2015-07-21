صحيفة: وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع الأسعار

الكويت 21 يوليو تموز (رويترز) - نقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير النفط الكويتي علي العمير توقعه ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن هناك ارتياحا من قبل الدول الأعضاء في أوبك بتحسن مؤشر نمو الاقتصاد العالمي "ونحن لا ننظر إلى كمية الإنتاج فحسب بل يهمنا بالدرجة الأولى صعود نمو الاقتصاد العالمي الذي سيحقق التوازن المطلوب وهو الذي سيحافظ على الأسعار بالشكل المأمول ويجعل الأسواق مستقرة خلال المرحلة المقبلة."

وأضاف أن الدول المنتجة للبترول تتوقع نموا اقتصاديا عالميا سيتحقق خلال المرحلة المقبلة وسيكون له الأثر الإيجابي على أسعار النفط مستقبلا.

وقال "نحن مطمئنون كل الاطمئنان إلى سير تنفيذ الاستراتيجية النفطية الموضوعة حتى 2020.. ماضون في تنفيذها حتى نصل بإنتاجنا من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل."