وزير النفط الكويت: الموافقة على زيادة ميزانية مصفاة الزور

القاهرة 21 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي على العمير اليوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى للبترول وافق على زيادة ميزانية مشروع مصفاة الزور إلى 4.871 مليار دينار.

وستكون مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا أكبر مصفاة في الشرق الأوسط ولكن المشروع تأجل مرارا بسبب قضايا بيروقراطية وسياسية ومنها توترات بين البرلمان ومجلس الوزراء في الكويت. وكان مشروع المصفاة مخططا منذ أكثر من عشر سنوات. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)