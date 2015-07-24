وفد برلماني كويتي يتجه إلى لندن للتحقيق في أعمال مكتب الصندوق السيادي

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - قال البرلمان الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة إن وفدا من النواب المعنيين بالتدقيق في أعمال صندوق الثروة السيادي بالبلاد توجه إلى بريطانيا اليوم للتحقيق في أوضاع مكتب الصندوق في لندن.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مجلس الأمة (البرلمان) قوله إن وفد اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن سافر "للقاء المسؤولين فيه اعتبارا من اليوم وحتى الأول من أغسطس المقبل".

ولم ترد الهيئة العامة للاستثمار - الصندوق السيادي الكويتي - على طلب للتعليق اليوم الجمعة.

وفي 13 يوليو تموز قال فيصل الشايع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان لرويترز إن اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في أعمال الصندوق السيادي ستسافر بعد عيد الفطر. ويعتزم أعضاء اللجنة التحقق من طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف.

وأحجم الشايع آنذاك عن ذكر تفاصيل بخصوص مدى التقدم الحاصل في التحقيق في تجاوزات محتملة بالهيئة العامة للاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة.