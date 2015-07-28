البترول الوطنية الكويتية ترسي 4 حزم بمناقصات مصفاة الزور

الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء ترسية أربع حزم من مناقصات مشروع مصفاة الزور التي تعتزم تشييدها وذلك بإجمالي 3.483 مليار دينار (11.506 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد العسعوسي المتحدث باسم الشركة قوله إن الحزمة الأولى الخاصة بوحدات التصنيع الرئيسية تمت ترسيتها على تحالف مكون من شركات تكنيكاس ريونيداس وسينوبك وهانوا للإنشاءات بمبلغ 1.283 مليار دينار وبموجب عقد مدته 45 شهرا.

وأضاف أن الحزمتين الثانية والثالثة الخاصتين بالوحدات المساندة وخدمات البنية التحتية تمت ترسيتهما على تحالف من شركات دايو للهندسة والإنشاءات وهيونداي للصناعات الثقيلة وفلور ليمتد بمبلغ 1.745 مليار دينار وبموجب عقد مدته 45 شهرا.

وأضاف أن الحزمة الخامسة الخاصة بمرافق التصدير البحري تمت ترسيتها على تحالف من شركات هيونداي للهندسة والمقاولات واس.كيه للهندسة والمقاولات وجي.في وسايبم بمبلغ 454.26 مليون دينار وبموجب عقد مدته 45 شهرا.

وتوقع العسعوسي ترسية الحزمة الرابعة من المشروع خلال الأسبوعين المقبلين موضحا أن فرق عمل متخصصة تضم ممثلين لدوائر عديدة في البترول الوطنية ومصافيها الثلاث "عملت بشكل متواصل على دراسة العطاءات وتقييمها وقدمت توصياتها إلى اللجان المختصة".

وقال إن موافقة لجنة المناقصات المركزية الحكومية على ترسية الحزم الأربعة تعتبر "خطوة مهمة" نحو المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي سيرفع الطاقة التكريرية الإجمالية لمصافي البلاد نحو 615 ألف برميل يوميا متوقعا توقيع جميع العقود الخاصة بمشروع مصفاة الزور أوائل أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقال إن مشروع مصفاة الزور الجديدة يعد أكبر مشروع لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في العالم حتى الآن وأحد أهم مشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد لسنة 2030 وأحد مشاريع خطة التنمية للبلاد وتصل تكلفته التقديرية المبدئية إلى نحو أربعة مليارات دينار (نحو 14 مليار دولار).

وأضاف العسعوسي أن ترسية الحزم الأربعة تمت على أساس أقل الأسعار ومطابقة العروض المقدمة للمواصفات المطلوبة وبحسب التوصيات التي تقدمت بها الشركة للجنة المناقصات المركزية منتصف يوليو تموز الجاري.