مسح-نظرة مديري صناديق الشرق الاوسط تتحول إلى السلبية مع هبوط النفط

من أولجاس أويزوف

دبي 30 يوليو تموز(رويترز) - أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط تحولت إلى السلبية تجاه المنطقة خاصة السعودية أكبر بورصات المنطقة بعد أن تخلى النفط عن معظم المكاسب التي حققها خلال الستة أشهر الماضية.

وبحسب المسح الذي شمل 15 شركة استثمار رائدة وأجري على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة لم يتوقع سوى 13 في المئة من المشاركين زيادة مخصصات أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 20 في المئة خفضها.

وفي الشهر الماضي كان مديرو الصناديق يتبنون موقفا محايدا من أسهم المنطقة حيث كان سبعة في المئة يعتزمون زيادة مخصصات أسهم الشرق الأوسط بينما توقعت نفس النسبة خفضها.

وتراجعت بشدة أسعار النفط -أحد العوامل الرئيسية التي يتابعها المستثمرون في المنطقة عن كثب- بسبب المخاوف حيال وفرة المعروض وانهيار الأسهم الصينية. وسجل مزيج برنت أقل مستوى له في الجلسة عند 52.28 دولار يوم الثلاثاء في أدنى سعر له منذ الثاني من فبراير شباط.

وقال تامر مصطفى المسؤول عن إدارة الأصول لدى بنك الاتحاد الوطني في الامارات "أحد العوامل الحاسمة في تدفق الاستثمارات في المنطقة هو النفط..نحن نتحدث عن سعر للنفط أقل 50 في المئة عما كان عليه قبل عام."

وأضاف "بالتأكيد هذا العامل كان له تأثير كبير على معظم دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بعض بلدان شمال افريقيا."

وساهم الانفاق الحكومي الضخم في دول مجلس التعاون في الحفاظ على قوة النمو الاقتصادي في المنطقة. لكن مع استمرار هبوط النفط بدأت الحكومات في تخفيض الانفاق على بعض المشروعات وتقليص الدعم الحكومي. وحررت دولة الامارات أسعار الوقود المحلية هذا الأسبوع الأمر الذي أثر على معنويات المستثمرين.