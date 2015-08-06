مصدر: كونسورتيوم سايبم يعرض أقل سعر في مشروع مصفاة كويتية

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن تحالفا تقوده شركة سايبم الإيطالية قدم أقل عرض لمشروع مصفاة الزور الكويتية بما يرجح أن يقع الاختيار عليه.

وقال المصدر إن الكونسورتيوم قدم عرضا بنحو 475 مليون دينار (1.57 مليار دولار) لكن المناقصة تتطلب الموافقة النهائية من لجنة المناقصات المركزية في الكويت. ولم يذكر المصدر تفاصيل عن العروض الأخرى المقدمة.

وقالت صحيفة السياسة الكويتية إن عرض سايبم يتعلق بما يسمى "الحزمة الرابعة" وهي آخر عقد رئيسي لمجمع الزور. وتشمل الحزمة بناء صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب للمصفاة التي ستكون من أكبر مجمعات التكرير في الشرق الأوسط.

كانت شركة البترول الوطنية الكويتية منحت الشهر الماضي عقودا قيمتها 3.48 مليار دينار (11.5 مليار دولار) لبناء المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.

وتضمن ذلك عقدا قيمته 454 مليون دينار لكونسورتيوم يتألف من سايبم وهيونداي للهندسة والبناء واس.كيه للهندسة والبناء لتشييد مرفأ تصدير بحري.