إعادة-اوبك تلمح لتماسك إمدادات نفط منافسيها رغم هبوط الأسعار

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لندن 11 أغسطس آب (رويترز) - رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء توقعاتها لامدادات النفط من خارج المنظمة في 2015 في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين اخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل.

وفي تقريرها الشهري رفعت أوبك التوقعات للامدادات من خارج أوبك لعام 2015 بنحو 90 ألف برميل يوميا.

كما رفعت اوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 90 ألف برميل يوميا ولكن نتيجة زيادة الامدادات من منتجين من خارج أوبك تظل توقعات الطلب العالمي على خام أوبك دون تغيير عند 29.23 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك "من المتوقع الآن ان ينخفض الانتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الانتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات."

وفي تقرير مارس آذار توقعت أوبك انخفاض انتاج الولايات المتحدة بحلول نهاية 2015 مع تقلص أنشطة حفر الآبار بسبب هبوط أسعار النفط.