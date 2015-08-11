مقدمة 2-أوبك تقول تراجع النفط لم يكبح إمدادات المنافسين

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من أليكس لولر

لندن 11 أغسطس آب (رويترز) - رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء توقعاتها لامدادات النفط من خارج المنظمة في 2015 في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين اخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل.

وفي تقريرها الشهري أبقت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها دون زيادة للعام الجاري رغم تسارع وتيرة نمو الاستهلاك العالمي ويرجع ذلك لزيادة الانتاج في الولايات المتحدة ودول اخرى من خارج المنظمة عن التوقعات.

ومنذ العام الماضي ترفض أوبك خفض الانتاج رغم تهاوي الأسعار سعيا لاستعادة حصتها في السوق من خلال ابطاء وتيرة الانتاج الأعلى تكلفة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى متشجعة في ذلك بسياستها السابقة التي حافظت على الاسعار مرتفعة حول مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من العام قلصت أوبك التوقعات للامدادات من خارج المنظمة أملا في أن يقود انخفاض الأسعار إلى تباطؤ الانتاج ولكن اليوم رفعت التوقعات الخاصة بهذه الامدادات لعام 2015 بنحو 90 ألف برميل يوميا بعد زيادتها في يوليو تموز ايضا .

وقالت أوبك "من المتوقع الآن ان ينخفض الانتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الانتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات."

واضافت "التطورات الأخيرة في قطاع المنبع فضلا عن تذبذب الاسعار من جديد يزيد من صعوبة التنبؤ بالامدادات من خارج أوبك."