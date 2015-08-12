البترول الوطنية الكويتية ترسي مناقصة الحزمة/4 لمصفاة الزور على تحالف سايبم وإيسار

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء إنها أرست مناقصة الحزمة الرابعة لمصفاة الزور التي تعتزم تشييدها على تحالف مكون من شركتي سايبم وايسار المحدودة للمشروعات بمبلغ 475.32 مليون دينار (1.57 مليار دولار).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة الحكومية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مدة هذا العقد 45 شهرا حيث جاء اختيار عرض التحالف "على أساس أقل الأسعار ومطابقة العرض للاشتراطات والمواصفات الفنية ووثائق المناقصة."

وقالت كونا إنه وبهذه الترسية تصبح التكلفة الإجمالية لتنفيذ حزم المشروع الخمس 3.958 مليار دينار بعد أن وافقت لجنة المناقصات المركزية الحكومية في يوليو تموز الماضي على ترسية أعمال الحزم الأولى والثانية والثالثة والخامسة لمشروع مصفاة الزور باجمالي 3.483 مليار دينار.

وقال خالد العسعوسي إن فريق الشركة "يعكف حاليا على إعداد وتحضير كافة الوثائق والعقود الخاصة بمناقصات حزم المشروع الخمس."