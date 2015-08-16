جدول-تقلص الفائض التجاري للكويت 68% في الربع/1 بسبب هبوط النفط

16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للبلاد تقلص بنسبة 68 بالمئة في الربع الأول عن مستواه قبل عام ليصل إلى 1.74 مليار دينار (5.74 مليار دولار) مع انخفاض ايرادات الصادرات بشدة جراء هبوط أسعار النفط. التجارة الخارجية للكويت الربع/1 الربع/4 الربع/1 (بالمليون دينار) 2015 2014 2014 الصادرات 4069.4 5670.9 7539.0 الواردات 2330.0 2338.2 2096.2 الفائض 1739.5 3332.7 5442.7 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -46.0 -29.4 الواردات الاسمية 11.2 10.1 ملحوظة: البيانات غير نهائية. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)