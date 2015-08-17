مصدر: انفجار بوحدة تابعة لمصفاة الشعيبة الكويتية

الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر في صناعة النفط الكويتية لرويترز إن انفجارا وقع اليوم الاثنين بوحدة تابعة لمصفاة الشعيبة الكويتية مضيفا أن تأثيره على العمليات لم يتضح بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية التي تملك المصفاة إن حريقا وقع في مصفاة الشعيبة دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.