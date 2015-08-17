الكويت: حريق مصفاة الشعيبة ليس نتيجة عمل إرهابي

الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - قال المتحدث باسم القطاع النفطي في الكويت إن الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين بمصفاة الشعيبة وتسبب في إغلاق المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا لم يكن نتيجة عمل إرهابي.