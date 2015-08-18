مسؤول يتوقع استئناف تشغيل مصفاة الشعيبة الكويتية "خلال أيام"

دبي 18 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول رفيع في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع استئناف تشغيل مصفاة الشعيبة النفطية "خلال أيام" وذلك بعد إغلاقها أمس بسبب حريق.

وقال أحمد الجيماز الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية بالإنابة إن إغلاق المصفاة أمس لن يكون له تأثير على صادرات المنتجات المكررة نظرا للمخزونات الموجودة بالفعل.

وأضاف الجيماز قائلا لرويترز في اتصال هاتفي من الكويت "لدينا مخزون كبير... وأي خفض في الإنتاج سيتم تعويضه من المخزونات والمصافي الأخرى."

وتابع "حتى أثناء الحادث (الحريق) لم تتأثر عمليات التصدير."