البترول الوطنية: الكويت استأنفت تشغيل مصفاة الشعيبة أمس السبت

23 أغسطس آب (رويترز) - كتب محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة على صفحته على موقع تويتر انه جرى استئناف تشغيل مصفاة الشعيبة أمس السبت بعد اغلاقها الاسبوع الماضي جراء حريق في وحدة الزيت الثقيل.

وكتب المطيري "بفضل من الله ثم بجهود العاملين ومن ساندهم تم إعادة تشغيل مصفاة الشعيبة بطاقة 120 ألف برميل وجاري تشغيل الوحدات ما عدا الوحدة المتضررة."

وشب حريق في وحدة تكسير الزيت الثقيل في المصفاة التي تبلغ طاقتها الاجمالية 200 ألف برميل يوم الاثنين الماضي. ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.