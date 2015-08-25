جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى أعلى مستوى منذ ابريل 2012

25 أغسطس آب (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يوليو تموز التي أظهرت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ ابريل نيسان 2012 : التضخم (%) يوليو 2015 يونيو 2015 يوليو 2014 التغير الشهري 0.1 0.4 0.0 التغير السنوي 3.6 3.5 2.7 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 4.1 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن الشهر السابق. قفزت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين - 6.5 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس شهري. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)