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جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى أعلى مستوى منذ ابريل 2012

Tue Aug 25, 2015 12:47pm GMT
 
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25 أغسطس آب (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في
يوليو تموز التي أظهرت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ ابريل
نيسان 2012 :
    
التضخم (%)        يوليو 2015    يونيو 2015    يوليو 2014
 التغير الشهري      0.1           0.4           0.0
 التغير السنوي      3.6           3.5           2.7
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 4.1 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن
الشهر السابق.
    قفزت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين - 6.5 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس
شهري.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 