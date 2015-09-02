كونا: الكويت تغلق موانئ الشعيبة والشويخ والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية

الكويت 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - أغلقت السلطات الكويتية اليوم الأربعاء الموانيء الثلاثة المخصصة للسفن والناقلات غير النفطية وهي الشعيبة والشويخ والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مدير العمليات البحرية بالتكليف في ميناء الشويخ ذياب العنزي قوله إن حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ متوقفة إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من نصف ميل بحري بالإضافة إلى سرعة الرياح التي تجاوزت 15 عقدة بحرية وهو ما يعيق حركة الملاحة من وإلى الميناء مشيرا إلى أنه مع عودة الحركة سيتم دخول خمس سفن إلى الميناء راسية في منطقة الانتظار مقابل خروج سبع سفن.

وقال مدير إدارة العمليات البحرية بالإنابة في ميناء الشعيبة توفيق شهاب إن مستوى الرؤية في الميناء أقل من نصف ميل بحري.