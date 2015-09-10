مقابلة-مسؤول: مؤسسة البترول الكويتية تبحث مع برتامينا الاندونيسية بناء مصفاة

من نيدهي فيرما

سنغافورة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي إن المؤسسة تجري محادثات مع شركة برتامينا الاندونسية لبناء مصفاة لا تقل طاقتها عن 200 ألف برميل يوميا في اندونيسيا في إطار مساعيها الرامية إلى إيجاد مشترين لإمداداتها النفطية في المستقبل.

وقال بورسلي لرويترز "في النهاية لدينا الاستراتيجية اللازمة لتصريف خامنا. نفضل إبرام العقود الطويلة الأجل. وعندما نقول طويلة الأجل فذلك يعني عشر سنوات فأكثر."

وأضاف أن امتلاك حصة في المصفاة المزمع إنشاؤها سيتيح لمؤسسة البترول منفذا منتظما لخامها لفترة تتراوح بين 20 و25 عاما.

ورغم أن التفاصيل المتعلقة بحجم المصفاة وقيمة استثماراتها لم تتبلور بعد قال بورسلي إن المصفاة لن تقل طاقتها عن 200 ألف برميل يوميا كي تكون "مشروعا اقتصاديا".

وتأتي المحادثات بخصوص إنشاء مصفاة في اندونيسيا عقب اتفاق بين المؤسسة وبرتامينا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وتريد اندونيسيا بناء مصاف متطورة لتلبية الطلب المحلي على الطاقة وخفض الواردات ومن المقرر أن تنضم إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في ديسمبر كانون الأول من جديد بعد سبع سنوات من مغادرتها للمنظمة.