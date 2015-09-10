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وزير النفط القطري: دول الخليج ستواصل الاستثمار في النفط

Thu Sep 10, 2015 8:51am GMT
 
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الدوحة 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط القطري محمد السادة في الدوحة اليوم الخميس قبيل اجتماع لوزراء النفط في دول الخليج إن منتجي النفط الخليجيين سيواصلون الاستثمار للحفاظ على إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة.

وقال للصحفيين إن العالم يعرف جيدا أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك موثوق به لا يدخر جهدا ولا استثمارات لتأمين مصدر مستقر للطاقة من أجل دفع عجلة الاقتصاد العالمي. وأضاف أن دول الخليج ستبقى باذن الله على هذا المسار. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 