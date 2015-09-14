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مصدر: الكويت تحدد سعر بيع الخام لآسيا في أكتوبر بانخفاض 60 سنتا

Mon Sep 14, 2015 9:18am GMT
 
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طوكيو 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن الكويت حددت سعرها الرسمي لبيع النفط الخام للزبائن في آسيا في أكتوبر تشرين الأول بخصم 1.95 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي وذلك بانخفاض 60 سنتا عن الشهر الماضي.

وحددت الكويت سعرها الرسمي للبيع بفارق سعر 1.35 دولار للبرميل أقل من متوسط سعر خامي عمان ودبي للتحميل في سبتمبر أيلول. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 