الرئيس التنفيذي: زين الكويتية تتطلع لاستثمارات في قطاع التكنولوجيا

من ماثيو سميث

دبي 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال سكوت جيجنهايمر الرئيس التنفيذي لمجموعة زين الكويتية للاتصالات اليوم الاثنين إن الشركة ستزيد استثماراتها في شركات التكنولوجيا العاملة في الصناعات الموازية وتدرس شراء حصص في شركتين للإعلانات الرقمية.

وتواجه زين مثل كثير من شركات الاتصالات الخليجية صعوبات مع توقف نمو أعداد المشتركين والخدمات البديلة مثل التراسل الفوري والمكالمات عبر الانترنت والتي حلت محل الرسائل النصية ذات هوامش الربح المرتفعة والمكالمات التليفونية التقليدية.

ودفع ذلك زين للبحث عن شراكات وشراء حصص في شركات تعمل عبر الانترنت. وفي الأسبوع الماضي أعلنت زين عن تحالفها مع أبر تكنولوجيز واستثمرت أيضا في ثلاثة صناديق استثمارية تركز على الخدمات الرقمية.

وقال جيجنهايمر خلال مؤتمر في دبي "لا يتعلق الأمر بالمكسب المالي.. (فذلك) يسهل علينا استكشاف نماذج الأعمال الجديدة.

"إنها (الشركات التكنولوجية) أكثر مهارة من كثير من مشغلي خدمات الاتصالات. لا نملك الوقت والمهارات اللازمة لنفعل ذلك من الداخل."

وأضاف أن زين مهتمة بمبادرات "المدينة الذكية" والإعلان عبر الانترنت والخدمات التلفزيونية.

وتابع "ربما تكون الإعلانات الرقمية مهمة.. نتطلع إلى شركتين في الوقت الحاضر."