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مصحح-وزير المالية الكويتي: سنصدر سندات مقومة بالدينار لتمويل العجز قبل نهاية 2015-2016

Tue Sep 15, 2015 8:13am GMT
 
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(لاضافة العام المالي كاملا في العنوان والفقرة الأولى)

الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015-2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة.

ولم يحدد الوزير قيمة الإصدار.

وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اليورومني الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الكويتية إن اجمالي كلفة المشاريع التي طرحتها الحكومة مؤخرا بنظام البناء والتشغيل والتسليم (بي.أو.تي) يبلغ ثلاثة مليارات دينار.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد نادية الجويلي)
 