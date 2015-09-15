مصحح-مقدمة 1-وزير المالية الكويتي: سنصدر سندات مقومة بالدينار لتمويل العجز قبل نهاية 2015-2016
(لاضافة العام المالي في العنوان والفقرة الأولى)
الكويت 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015-2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة.
ولم يحدد الوزير قيمة الإصدار.
وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اليورومني الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الكويتية إن اجمالي كلفة المشاريع التي طرحتها الحكومة مؤخرا بنظام البناء والتشغيل والتسليم (بي.أو.تي) يبلغ ثلاثة مليارات دينار.
ووافق البرلمان الكويتي في يوليو تموز على موازنة عامة للعام المالي الحالي 2015-2016 شملت عجزا بقيمة 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار) بسبب هبوط أسعار النفط.
إلا أن العجز الفعلي قد لا يقترب من هذا الحجم الكبير. وسيعتمد العجز على أسعار النفط إلا أن نفقات الكويت في الماضي كانت غالبا ما تقل عن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة بسبب البيروقراطية والتوترات بين الحكومة والبرلمان التي أدت إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية. وقد يؤدي هذا الأمر إلى الحد من عجز الموازنة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد إسلام يحيى -تحرير نادية الجويلي)
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