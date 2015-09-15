مصحح-مقدمة 1-وزير المالية الكويتي: سنصدر سندات مقومة بالدينار لتمويل العجز قبل نهاية 2015-2016

وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اليورومني الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الكويتية إن اجمالي كلفة المشاريع التي طرحتها الحكومة مؤخرا بنظام البناء والتشغيل والتسليم (بي.أو.تي) يبلغ ثلاثة مليارات دينار.

إلا أن العجز الفعلي قد لا يقترب من هذا الحجم الكبير. وسيعتمد العجز على أسعار النفط إلا أن نفقات الكويت في الماضي كانت غالبا ما تقل عن حجم الإنفاق المتوقع في الموازنة بسبب البيروقراطية والتوترات بين الحكومة والبرلمان التي أدت إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية. وقد يؤدي هذا الأمر إلى الحد من عجز الموازنة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي - إعداد إسلام يحيى -تحرير نادية الجويلي)