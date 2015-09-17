قطر الوطني: نجري محادثات في مراحل أولية لشراء الوحدة الماليزية لبيتك الكويتي

دبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر مصرف في قطر اليوم الخميس إنه يجري محادثات "في مراحل أولية" لشراء الوحدة الماليزية لبيت التمويل الكويتي (بيتك).

وذكر البنك في بيان أنه لم يتم التوصل لاتفاق على الصفقة المحتملة مضيفا أنه سيقوم "بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها."

وفي مايو أيار قال بيت التمويل الكويتي أكبر المصارف الإسلامية في الكويت إنه يدرس بيع وحدته في ماليزيا وبعض الاستثمارات الأخرى في إطار إعادة هيكلة واسعة لعملياته.