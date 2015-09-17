الكويت: أوبك تتطلع لنمو مستقر ومستدام في اقتصاد الصين وطلبها على النفط

الفجيرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت نوال الفزيع محافظة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن المنظمة تحتاج لمزيد من البيانات الصينية التي تعكس الطلب الفعلي.

وذكرت الفزيع في منتدى جلف انتليجنس لأسواق الطاقة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة إن أوبك تحتاج لمزيد من الشفافية في البيانات الصينية لتقييم مستوى الطلب.

وأضافت أن أوبك تتطلع لنمو مستقر ومستدام في الاقتصاد والطلب الصينيين لكنها أشارت إلى أنه في حالة انخفاض طلب الصين سيذهب الخام الكويتي لأسواق أخرى.

وتابعت أن الطلب الصيني سيرتفع إذ أن ضعفه مشكلة قصيرة الأمد وأعربت عن عدم اعتقادها بأن ذلك سيؤثر على حصة أوبك في السوق.