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مصدر: مصفاة الشعيبة الكويتية تعمل حاليا بطاقة 150 برميل يوميا

Mon Sep 21, 2015 7:51am GMT
 
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دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مصدر نفطي كويتي اليوم الإثنين إن مصفاة الشعيبة النفطية الكويتية تعمل حاليا بطاقة انتاجية قدرها 150 ألف برميل يوميا بعد أن توقفت تماما عن العمل الشهر الماضي جراء حريق في احدى وحداتها.

وشب حريق في وحدة تكسير الزيت الثقيل في المصفاة التي تبلغ طاقتها الاجمالية 200 ألف برميل في 17 أغسطس آب الماضي. ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

وجرى استئناف تشغيل المصفاة في 22 أغسطس آب.

ولدى الكويت ثلاث مصاف من بينها الشعيبة. وتصل الطاقة الاجمالية للمصافي الثلاثة إلى 930 ألف برميل يوميا. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 