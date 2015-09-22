قطر الوطني يؤكد إنهاء محادثات الوحدة الماليزية لبيت التمويل الكويتي

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال بنك قطر الوطني أكبر بنك خليجي اليوم الثلاثاء إنه أوقف محادثاته مع بيت التمويل الكويتي بشأن شراء وحدته الماليزية.

وقال في إشعار للبورصة "أعلن بنك قطر الوطني عن توقف المباحثات الأولية حول الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي–ماليزيا بدون التوصل إلى أي اتفاق."

وفي وقت سابق اليوم قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في تصريحات لرويترز إن البنك قد استبعد بيع أو دمج وحدته الماليزية مضيفا أن أكبر بنك إسلامي في الكويت سيبدأ فورا في عملية إعادة هيكلة.