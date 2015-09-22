مصادر: الكويتي التركي يختار بنوكا لترتيب صكوك

دبي 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - أبلغت مصادر مطلعة رويترز اليوم الثلاثاء أن البنك الكويتي التركي إختار سبعة بنوك لترتيب إصدار صكوك دولارية محتمل يهدف إلى تعزيز رأس المال التكميلي.

وقال مصدران على دراية مباشرة بالأمر إن بنك المشاركة (الاسم التركي للبنوك الإسلامية) المملوك بنسبة 62 بالمئة لبيت التمويل الكويتي ينوي إصدار الصكوك بعد عيد الأضحى.

وقالت المصادر إن اختيار البنك وقع على بيتك كابيتال للاستثمار ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك نور وكيو انفست لترتيب اللقاءات مع المستثمرين قبيل الإصدار المحتمل.

وقال أحد المصادر إن من المتوقع أن يجمع البنك حوالي 400 مليون دولار.