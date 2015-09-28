مقدمة 1-وزير النفط الكويتي‭ ‬يستبعد عقد قمة لمنتجي النفط قبل اجتماع أوبك في ديسمبر

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من أحمد حجاجي

الكويت 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الإثنين إنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك المقبل في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وقال الوزير للصحفيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار."

وكان العمير يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا لعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط.

وقال الوزير "ما يصل إلينا من دعوات تناقش...ولا أعتقد أنه هناك مؤتمرا سيعقد قبل الرابع من ديسمبر وهو (موعد اجتماع) مؤتمر أوبك."

وتابع قائلا إن المنتجين الاخرين يطالبون أوبك دائما بأن "تتبنى خفض الإنتاج (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها."

وأضاف أن أوبك تسعى دائما إلى استقرار السوق وتحرص على أن "الامدادات يجب ألا تتأثر كثيرا."