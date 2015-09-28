مقدمة 1-مصادر: جانفور تنوي شراء مصفاة في روتردام من الكويت

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من ديمتري زدانيكوف

لندن 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أوشكت شركة جانفور على شراء مصفاة نفط مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية لتعيد شركة التجارة السويسرية استثمار الأموال التي جنتها من بيع أصول في روسيا في تحول كبير للشركة منذ أن دفعتها علاقاتها الوثيقة مع موسكو إلى شفا الانهيار قبل 18 شهرا.

وقالت مصادر في قطاعي البنوك والنفط لرويترز اليوم الاثنين إن جانفور بدأت محادثات حصرية مع مؤسسة البترول الكويتية لشراء مصفاتها الهولندية في روتردام لتضمها إلى محفظتها التكريرية في ألمانيا وبلجيكا.

وفاجأ الانتعاش السريع لشركة جانفور بقيادة الرئيس التنفيذي توربجورن تورنكفيست الكثير من منافسيها ومراقبي السوق إذ توقع عدد كبير منهم أن تواجه الشركة فترات صعبة بعد إدراج رجل الأعمال الروسي جينادي تيمتشينكو أحد مؤسسيها على قائمة العقوبات الأمريكية.

وفي مارس آذار 2014 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تيمتشينكو وحلفاء آخرين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعتقد أن بوتين لديه استثمارات في جانفور وربما يستفيد من أموالها لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل.

وتسببت هذه الخطوة في أزمة قصيرة الأمد لجانفور رغم أنها قالت إن تيمتشينكو باع حصته البالغة 50 بالمئة في الشركة قبل يوم من فرض العقوبات.

وصار تورنكفيست يملك 100 بالمئة من الأسهم التي يتمتع حاملها بحق التصويت في جانفور بعدما اشترى حصة تيمتشينكو مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.