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جدول-التضخم السنوي في الكويت يسجل 3.8% في أغسطس عند أعلى مستوى منذ 2012

Tue Sep 29, 2015 9:38am GMT
 
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29 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في
الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في
أغسطس آب التي أظهرت وصول التضخم إلى أعلى مستوى منذ ابريل نيسان
2012 على الأقل عندما بدأ تسجيل سلسلة البيانات الحالية:
    
التضخم (%)        أغسطس 2015    يوليو 2015    أغسطس 2014
 التغير الشهري      0.3           0.1           0.1
 التغير السنوي      3.8           3.6           2.7
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 5.6 بالمئة على أساس سنوي في اغسطس آب
و1.8 بالمئة عن الشهر السابق.
    قفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق
المستهلكين 6.5 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس شهري.

 (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 