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جدول-تسارع وتيرة نمو الإقراض المصرفي والمعروض النقدي بالكويت في يوليو

Wed Sep 30, 2015 9:00am GMT
 
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30 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت
المركزي اليوم الأربعاء تسارع وتيرة نمو المعروض النقدي (ن2) إلى
4.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 4.1 بالمئة في يونيو
حزيران.
    وزاد معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في يوليو تموز إلى
4.9 بالمئة من 4.7 بالمئة في الشهر السابق.
    
 المعروض النقدي (%)        يوليو 2015    يونيو 2015    يوليو
2014
 التغير السنوي (ن1)          -0.6          -0.9           17.7
 التغير السنوي (ن2)           4.7           4.1           6.6
 التغير السنوي (ن2-ن1)       6.8           6.2           2.8
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           4.9           4.7           6.2
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.908       9.055       9.030 التغير
السنوي (%)          -1.4        0.6        12.9
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 