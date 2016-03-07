جدول-هبوط الفائض التجاري للكويت 69% على أساس سنوي في الربع/4

7 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين انكماش فائض التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 68.7 بالمئة في الربع الأخير من 2015 عن مستواه قبل عام ليصل إلى 1.05 مليار دينار (3.50 مليار دولار) مع انخفاض إيرادات الصادرات جراء هبوط أسعار النفط. التجارة الخارجية للكويت الربع/4 الربع/3 الربع/4 (بالمليون دينار) 2015 2015 2014 الصادرات 3532 4171 5657 الواردات 2483 2335 2305 الفائض 1049 1836 3351 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -37.6 -45.1 الواردات الاسمية 7.7 3.9 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية والبيانات السابقة معدلة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)