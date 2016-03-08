رئيس مؤسسة البترول الكويتية: نسعى لزيادة الإنتاج إلى 3.15 مليون ب/ي

من أحمد حجاجي

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 مليون برميل يوميا.

وقال العدساني في كلمة أمام ملتقى الكويت للاستثمار إن المؤسسة تعكف حاليا على تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأمريكا الشمالية كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي. ولم يخض في تفاصيل.

وأضاف أن المؤسسة ستستثمر "34.5 مليار دينار خلال 5 سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي. وسيكون 65 بالمئة من هذا المبلغ لقطاع الاستشكاف والإنتاج."

وتقول الكويت إنها تعمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 منها 3.65 مليون برميل يوميا من نفط الكويت و350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة مع السعودية.