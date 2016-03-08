وزير المالية الكويتي: الحكومة ستطرح سندات دولية ومحلية

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال الصالح لرويترز على هامش ملتقى الكويت للاستثمار إنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على خطة. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أشار الصالح إلى أن الكويت قد تطرح سندات بالدولار الأمريكي أو الدينار الكويتي. وكان من المقرر أصلا طرح الإصدار الأول بنهاية العام الماضي ولكن المسؤولين لم يتوصلوا إلى خطة نهائية.