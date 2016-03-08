مقدمة 1-رئيس مؤسسة البترول الكويتية: نسعى لزيادة الإنتاج إلى 3.15 مليون ب/ي

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من أحمد حجاجي

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 مليون برميل يوميا.

وتقول الكويت إنها تعمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 منها 3.65 مليون برميل يوميا من نفط الكويت و350 ألف برميل يوميا من المنطقة المقسومة مع السعودية.

وقال العدساني في كلمة أمام ملتقى الكويت للاستثمار "نجحنا في رفع مستوى إنتاجنا إلى 3 ملايين برميل يوميا من شركة نفط الكويت فقط ونعتزم الوصول الي 3.15 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 ونعمل لبلوغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020."

وأكد أن المؤسسة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق هدف الأربعة ملايين برميل يوميا من خلال زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 100 حاليا الي 140 في بداية 2017 ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول عام 2020 إضافة إلى بناء أربعة مراكز تجميع ومركزين لتعزيز الغاز الطبيعي.

وأضاف أن المؤسسة ستستثمر 34.5 مليار دينار خلال خمس سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي. وسيكون 65 بالمئة من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف والإنتاج.

وقال "نحن ماضون في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تعود على صناعه النفط الكويتية وتسهم في تنامي الاقتصاد الكويتي."